Rodez AF. 11teamsports nouveau distributeur officiel

Le Rodez Aveyron Football muscle son merchandising.

Le Rodez Aveyron Football a officialisé un partenariat avec 11teamsports, qui devient le distributeur officiel du club à partir de cette saison 2025-2026. Cette collaboration s’effectue en parallèle du contrat d’équipement avec Adidas.

L’expertise de 11teamsports pour accompagner la montée en puissance du RAF

11teamsports est une entreprise spécialisée dans la distribution d’équipements sportifs, présente dans plus de vingt pays européens. La société accompagne les clubs amateurs et professionnels dans la gestion de leurs équipements et propose des services de personnalisation. Pour le club aveyronnais, actuellement en Ligue 2, ce partenariat vise à optimiser la distribution des équipements destinés aux joueurs et aux supporters. L’accord couvre l’ensemble des sections du club, du professionnel aux équipes de jeunes.

Cette collaboration s’inscrit dans la politique de développement commercial du RAF. Le club mise sur l’expertise de 11teamsports pour améliorer la gestion de ses équipements tout en maintenant son partenariat technique avec adidas. L’entreprise promet un accompagnement personnalisé et une offre adaptée aux besoins spécifiques du club ruthénois. Cette externalisation permet au RAF de se concentrer sur ses activités sportives.