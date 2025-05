Reims – FC Metz. Prédictions du match retour selon les bookmakers

Le Stade de Reims accueille le FC Metz pour le barrage retour à la Ligue 1.

Après le match nul 1-1 de l’aller, les bookmakers dessinent les contours d’une qualification rémoise dans un Stade Auguste-Delaune qui pourrait connaître une soirée décisive pour son avenir en Ligue 1. Le verdict des opérateurs est sans appel : le Stade de Reims part largement favori pour décrocher son maintien en Ligue 1 ce jeudi soir face au FC Metz. Avec une cote de 2,25 pour une victoire rémoise, les professionnels du pari anticipent un succès logique de l’équipe champenoise à domicile.

Les opérateurs voient plutôt les hommes de Samba Diawara l’emporter sur le score étriqué de 1-0 (cote 6,60), reflétant la tension inhérente à ce type de rencontre couperet. Cette victoire minimale suffirait aux Rémois pour conserver leur place dans l’élite, fort de leur match nul obtenu en Moselle. L’hypothèse d’un succès plus large n’est pas écartée, avec un 2-0 coté à 9,15 qui traduirait une supériorité rémoise assumée. Plus improbable mais non impossible, un carton 3-0 (19,50) viendrait sanctionner un effondrement messin face à la pression.

Le Stade de Reims en favori pour rester en Ligue 1

À l’inverse, les chances messines apparaissent minces aux yeux des bookmakers. Une victoire 0-1 (8,35) constituerait le scénario idéal pour les Grenats, qui retrouveraient alors la Ligue 1 après une saison d’exil. Plus ambitieux, un succès 0-2 (14,80) ou 1-2 (10,80) témoignerait d’une réaction d’orgueil de l’équipe lorraine. Le match nul ouvrirait la voie aux prolongations, avec un 0-0 prudent (8,30) ou une nouvelle égalisation 1-1 (5,30) qui reproduirait le scénario de l’aller.

Côté rémois, Keito Nakamura (2,95) apparaît comme l’homme à suivre selon les opérateurs. L’ailier japonais, auteur d’une saison convaincante, devance Jordan Siebatcheu (3,42) et Junya Ito (3,48) dans les pronostics de buteurs. Cette hiérarchie reflète l’animation offensive variée des Champenois. Pour le FC Metz, les espoirs se cristallisent autour de Cheikh Sabaly (3,30), défenseur offensif capable de surgir sur coups de pied arrêtés. Gauthier Hein (4,20) et Idrissa Gueye (4,35) complètent le trio des principales menaces messines identifiées par le marché.

Au-delà du résultat des 90 minutes, les bookmakers affichent une confiance marquée dans la qualification du Stade de Reims (1,50 contre 2,30 pour le FC Metz). Cette cote de 1,50 traduit la conviction que les Rémois, forts de leur expérience de la Ligue 1 et de leur avantage du terrain, sauront gérer cette échéance cruciale.