Real Madrid. Un sponsor officialise la séparation

La fin d’une association et bientôt le début d’une autre. D’ici à ce que soit officialisée la collaboration du club avec le groupe français du luxe, Louis Vuitton, tel que cela a été révélé au cours de cet hiver, l’habilleur officiel du Real Madrid annonce la fin de son aventure. Dans un message posté sur les réseaux sociaux, le groupe italien Zegna revient sur les trois ans de parrainage du géant espagnol.

« Chaque roi a besoin d’un tailleur. Chaque pas. Chaque costume. Chaque victoire. Trois années inoubliables d’élégance et d’excellence. Real Madrid x Zegna, quand le style rencontre l’héritage. », dit le message posté par la marque accompagné d’une vidéo retraçant les années de la collaboration et la gamme des costumes produits et fournis à l’attention des joueurs du collectif madrilène.

A compter du 1er juillet, au jour de l’ouverture de la nouvelle saison 2025-2026, Louis Vuitton devrait donc prendre la suite. La marque à la propriété du groupe LVMH de la famille Arnault, celle récemment entrée au capital du Paris FC, étend sa participation dans le sport, elle qui compte déjà de nombreux athlètes pour ambassadeurs, parmi lesquels les Français Antoine Dupont (rugby), Léon Marchand (natation) ou Victor Wembanyama (basket), mais aussi le footballeur anglais Jude Bellingham, qui évolue sous le maillot… du Real Madrid.

