RC Strasbourg. Une pépite du RCSA signe un très gros contrat de sponsoring

Samuel Amo-Ameyaw est la nouvelle image d’Under Armour.

C’est l’officialisation pour lui et son nouveau partenaire, d’une collaboration déjà sur le rectangle vert. Ce mercredi 4 juin, l’équipementier américain Under Armour annonce le transfert de Samuel Amo-Ameyaw dans le collectif des footballeurs officiellement ambassadeurs de la marque. A seulement 18 ans, c’est déjà une première reconnaissance pour l’ailier du RC Strasbourg

Alsace.

Depuis ses débuts en Ligue 1, Amo-Ameyaw ne cesse d’impressionner par ses qualités techniques. Sa vitesse de pointe, sa capacité à éliminer dans les espaces restreints et son approche offensive directe en font l’une des révélations de cette saison de l’élite du foot français. Ces performances remarquées ont naturellement attiré l’attention des grandes marques d’équipement sportif.

Il a débuté chez les pros avec des crampons Adidas

Le jeune strasbourgeois défend désormais la gamme des crampons Shadow Elite 3 d’Under Armour, un modèle spécialement conçu pour optimiser les performances des joueurs offensifs privilégiant la vitesse et l’agilité. Cette signature s’inscrit dans la stratégie globale d’Under Armour de parier sur les jeunes talents émergents. La marque américaine a également recruté simultanément ce jour, Lewis Miley, milieu de terrain de 19 ans évoluant à Newcastle United.

« Rejoindre Under Armour, c’est comme intégrer un mouvement. Ils croient en la prise de risques et soutiennent la nouvelle génération, et je suis prêt à en faire partie », s’extasie par communiqué, Sam Amo-Ameyaw. Avant la France et le RC Strasbourg, il évoluait en Angleterre à Southampton (qui le prêt au Racing avec option d’achat), avec des crampons Adidas à ses pieds.