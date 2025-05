RC Lens – Monaco. Prédictions du choc selon les bookmakers

L’une des plus belles affiches de cette 34e et dernière journée que l’opposition de Lens et Monaco.

C’est l’un des rares affiches de la 34e journée de la Ligue 1 où les deux équipes ont encore quelque chose à jouer, même si cela reste plutôt minime. Le stade Bollaert-Delelis accueille ce samedi soir l’affiche entre le RC Lens et l’AS Monaco. Les Sang et Or, actuellement 9e, visent la 8e place occupée par le Stade Brestois, tandis que les Monégasques, déjà assurés de disputer la prochaine Ligue des Champions, peuvent encore rêver de terminer dauphins du PSG en cas de contre-performance de l’OM face au Stade Rennais. Un duel qui promet d’être intense et dont l’issue s’annonce déterminante pour les deux formations.

Malgré la forteresse que représente habituellement le stade Bollaert, chez les bookmakers nationaux c’est bien l’AS Monaco qui part avec les faveurs des pronostics. Avec une cote de 2,12, les hommes d’Adi Hütter sont donnés vainqueurs de cette rencontre. Le RC Lens, pourtant réputé pour sa solidité à domicile, se voit attribuer une cote de 3,18, reflétant une probabilité de victoire estimée à seulement 14%. Le match nul complète ce panorama avec une cote de 3,95 (17% de probabilité).

Dans le détail des scores exacts, la victoire monégasque par 1-2 apparaît comme un scénario probable avec une cote de 8,10. Les scores de 0-1 (10,80) et 0-2 (11,80) en faveur des visiteurs complètent le podium des résultats les plus attendus. Pour un succès lensois, le 1-0 est envisagé comme le score le plus vraisemblable (13,50), suivi du 2-0 (18,20) et du 3-0 (35,00), ce dernier étant considéré comme hautement improbable. Le match nul 1-1 reste quand même la possibilité la moins négligeable avec une cote de 6,85, devant le 2-2 (10,20) et le 0-0 (18,20) qui serait plutôt surprenant au vu des qualités offensives des deux formations.

L’un des matchs où il reste un peu d’enjeu des deux côtés

Du côté monégasque, c’est le jeune attaquant danois Mika Biereth qui est désigné comme le plus susceptible de faire trembler les filets avec une cote de 2,35. Le prodige de 21 ans, révélation de cette fin de saison sur le Rocher, devance dans cette hiérarchie Eliesse Ben Seghir (3,15) et Breel Embolo (3,20), autres menaces offensives de poids pour la défense artésienne. Dans le camp lensois, Goduine Koyalipou apparaît comme le principal danger avec une cote de 2,88 pour marquer à tout moment. Le Congolais est suivi de près par Wesley Saïd (3,15) et le vétéran Florian Sotoca (3,70), toujours précieux dans les grands rendez-vous.

Les bookmakers misent également sur l’impact créatif de certains joueurs, notamment Ben Seghir et Embolo côté monégasque (cote de 4,90 pour une passe décisive), ainsi que Sotoca (4,90) pour les Sang et Or.

Cette rencontre s’annonce particulièrement intéressante à suivre, tant pour ses implications au classement que pour la qualité du spectacle attendu. L’AS Monaco jouera avec l’oreille collée aux résultats de Marseille pour potentiellement s’emparer de la 2e place, qui ne changera rien à la Ligue des champions, mais peut avoir un double intérêt, financier et sportif en vue du trophée des champions, si d’aventure le Paris Saint-Germain domine le Stade de Reims en finale de la Coupe de France.