RC Lens. Le Racing signe avec ScorePlay

Le RC Lens s’adjoint les services de ScorePlay.

Un nouveau club de Ligue 1 rejoint la plateforme ScorePlay. Après le LOSC Lille et le FC Nantes pour deux des plus récents, le RC Lens franchit à son tour une nouvelle étape dans sa politique de communication digitale.

Ce partenariat vise à renforcer la diffusion de contenus auprès de la base de supporters lensoise, réputée pour sa ferveur. ScorePlay, spécialisée dans les solutions numériques pour le sport, accompagnera désormais les Sang et Or dans la création et la distribution de leurs contenus multimédias. L’objectif affiché : capturer et partager chaque moment fort de la vie du club artésien avec ses supporters.

Un nouvel outil de communication digitale pour le Racing

Le club nordiste, fondé en 1906 et ancré dans l’identité minière de la région, va ainsi adapter ses outils de communication aux attentes actuelles de son public, tout en préservant les valeurs d’authenticité qui font sa force. Pour ScorePlay, ce nouveau contrat confirme son implantation croissante dans le football français de première division. La société élargit son portefeuille de clients hexagonaux en s’attachant les services d’une formation reconnue pour la passion de ses supporters.

Le Racing n’a pas communiqué les détails financiers de cet accord, ni précisé sa durée. Cette alliance technologique devrait néanmoins permettre au club artésien d’enrichir son offre de contenus sur l’ensemble de ses canaux numériques.