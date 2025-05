RC Lens. Joseph Oughourlian réagit au rachat de Bollaert

Joseph Oughourlian se réjouit du rachat du stade Bollaert-Delelis qui va permettre au RC Lens qu’il gouverne d’accélérer sa croissance.

Après l’Olympique Lyonnais, puis l’AJ Auxerre, le RC Lens devient le troisième club en Ligue 1 propriétaire de son propre stade. La municipalité lensoise a donné ce mercredi 21 mai son feu vert pour la cession du stade Bollaert-Delelis au club sang et or. Une décision historique qui précède la signature d’une promesse de vente et qui marque un tournant majeur dans le développement de l’institution artésienne.

Par communiqué, Joseph Oughourlian, président et actionnaire majoritaire du RC Lens depuis 2018 s’est réjouit de la nouvelle. « La Ville de Lens, c’est le Racing, et le Racing, c’est la Ville de Lens. Il existe une symbiose très forte entre les deux. Cet acte, hautement symbolique, vient consolider le modèle d’exploitation de l’enceinte par le club. À long terme, cette acquisition permettra de faire de Bollaert-Delelis un véritable lieu de vie, y compris en dehors des jours de match. Devenir propriétaire du stade Bollaert-Delelis, c’est poser une pierre angulaire pour l’avenir et enrichir le patrimoine du club. Nous avons pris des engagements forts auprès de la municipalité, notamment en ce qui concerne la préservation et la valorisation de ce patrimoine. Lorsqu’on vient à Lens, c’est pour son histoire et son identité. L’imbrication entre le RC Lens et la Ville est si profonde que cet héritage sera pleinement respecté », a-t-il indiqué

Bollaert-Delelis n’aura pas de naming commercial

Dès cet été, des travaux de valorisation des espaces d’accueil seront lancés, notamment sur le parvis et dans les coursives, avec l’objectif d’améliorer l’expérience des supporters les jours de match. Si cette acquisition va permettre au club de maîtriser totalement ses infrastructures et de renforcer sa solidité financière, elle s’accompagne d’engagements forts envers la ville et ses habitants. Principal point d’attention pour les supporters : le nom du stade et ceux des tribunes seront préservés. Comprendre que le RC Lens ne cédera pas au naming et à son apport financier potentiel.

Cette transaction, dont le montant n’a pas été communiqué, devrait également constituer un levier de développement économique pour tout le territoire lensois.