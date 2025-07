RC Lens. El Aynaoui le 5e, top 10 des plus grosses ventes dans l’histoire du RCL

Le RC Lens se fait une spécialité de valoriser les joueurs sur le marché des transferts.

L’opération s’est finalisée ce dimanche en soirée. Le RC Lens et l’AS Rome ont officialisé l’accord sur le transfert de Neil El Aynaoui, milieu axial de 24 ans, engagé par l’équipe italienne sur un contrat de 5 ans, jusqu’en 2030.

L’indemnité payée au RC Lens est de 23,5 millions d’euros, à laquelle s’ajoutent des bonus à hauteur de 1,5 millions, ainsi qu’un pourcentage à la revente, sur une éventuelle plus-value. Neil El Aynaoui devient à cette occasion, le cinquième joueur le plus cher vendu historiquement par le club nordiste.

El-Hadji Diouf fait de la résistance

Neuf des dix joueurs au top 10 actuel ont été cédés dans les cinq dernières saisons et sept depuis moins de trois ans. Seul le retraité attaquant international sénégalais El-Hadji Diouf résiste, depuis son départ pour les Reds de Liverpool, alors au commencement de ce siècle.

Au cumul, ce top 10 des ventes les plus chères au RC Lens cumule 263,1 millions d’euros hors bonus, soit l’équivalent moyen de 26 millions par joueur. C’est-à-dire pas beaucoup plus que doit payer l’AS Rome pour El Aynaoui.

Top 10 des plus grosses ventes dans l’histoire du RC Lens

1. Abdukodir Khusanov à Manchester City (2024-25) = 50 M€

2. Loïs Openda au RB Leipzig (2023-24) = 44 M€

3. Elye Wahi à l’Olympique de Marseille (2024-25) = 27 M€

4. Seko Fofana à Al-Nassr FC (2023-24) = 25 M€

5. Kevin Danso à Tottenham Hotspur (2025-26) = 25 M€

6. Neil El Aynaoui à l’AS Roma (2025-26) = 23,5 M€

7. Cheick Doucouré à Crystal Palace (2022-23) = 22,6 M€

8. Loïc Badé au Stade Rennais FC (2021-22) = 17 M€

9. El-Hadji Diouf au FC Liverpool (2002-03) = 15 M€

10. Brice Samba au Stade Rennais FC (2024-25) = 14 M€