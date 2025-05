PSG. Un nouveau référent supporters arrive du Stade de Reims

Les supporters du PSG ont un nouveau référent.

Le Paris Saint-Germain renforce son dispositif d’encadrement avec l’arrivée d’un nouveau coordinateur référent supporters. Benjamin Volkmer, qui occupait jusqu’alors un poste de chargé de projet sécurité et sûreté au Stade de Reims, vient de rejoindre le club de la capitale début mai.

Avant son passage au Stade de Reims où il a passé neuf mois, tel que le rapporte son parcous professionnel, Benjamin Volkmer a exercé pendant plus d’un an comme SLO (Supporter Liaison Officer) au Quevilly Rouen Métropole (QRM). Une fonction qu’il a ensuite enrichie en devenant Directeur Sûreté et Sécurité adjoint au sein du même club normand.

« Je suis fier de vous annoncer une nouvelle étape dans ma vie professionnelle », a déclaré l’intéressé sur LinkedIn, remerciant au passage le Stade de Reims pour l’année écoulée et toutes les personnes avec qui il a collaboré. L’arrivée de ce spécialiste des relations supporters intervient à un moment stratégique pour le PSG, qui fait face à « deux grandes échéances à venir pour le club » ; la finale de la Coupe de France, d’abord, ce samedi face à son ex, le Stade de Reims. Puis la grande finale de la Ligue des champions, le samedi suivant, face à l’Inter Milan.