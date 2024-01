PSG, Losc, Roma: Où va jouer Renato Sanches selon les bookmakers ?

Où jouera Renato Sanches pour la 2e partie de la saison 2023-2024 ?

Renato Sanches est dans une mauvaise passe. En retrait depuis qu’il a quitté Lille pour le Paris Saint-Germain, le milieu de terrain portugais espérait se refaire la cerise à la Roma, aux ordres de José Mourinho, son compatriote portugais. Las, selon certaines rumeurs, le club de la Louve souhaiterait renvoyer le joueur vers le club qui l’a sous contrat.

Renato Sanches entre le PSG et la Roma

Où alors jouera Renato Sanches au premier jour de février, au lendemain de la fin du mercato ? A Rome tel que le prédisent les bookmakers anglais à son sujet. L’hypothèse de le voir rester dans la capitale italienne jusqu’au terme de son prêt et de la saison en cours est coté à 1,2 contre un. Son retour au PSG qui suit dans la hiérarchie des cotes paie 4 fois la mise initiale.

L’hypothèse plus lointaine d’un retour au Losc

Sinon, il a les Pays-Bas pour destination d’accueil au milieu axial international portugais de 26 ans. Deux clubs sont mentionnés et précédés d’une même cote de 14 : le PSV Eindhoven et son rival d’Amsterdam, l’Ajax. Enfin, une dernière possibilité est de le voir revenir au Losc où il évoluait précédemment. C’est une hypothèse plus lointaine qui vaut une cote de 21 chez les bookmakers du Royaume-Uni.