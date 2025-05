PSG. L’Inter promet des primes énormes pour battre le PSG

La motivation par l’argent à l’Inter Milan.

C’est la parfaite illustration de l’importance capitale de ce dernier match de l’édition 2024-2025 de la Ligue des champions. La direction de l’Inter Milan a en effet décidé de mettre en place un système de primes exceptionnelles pour motiver ses joueurs dans la finale qu’ils vont disputer face au Paris Saint-Germain. Selon les informations rapportées par La Gazzetta dello Sport, une enveloppe de 10 millions d’euros sera partagée entre les membres de l’effectif en cas de victoire le 31 mai prochain à Munich.

400 000 € par joueur si l’Inter bat le PSG

Cette somme, représentant environ 400 000 euros bruts par joueur, combine les bonus déjà prévus dans les contrats individuels, elle est de fait un complément exceptionnel ajouté par le club pour marquer l’importance historique de l’événement. Ce geste est perçu comme un symbole fort de la proximité entre la propriété du club et son équipe à l’approche de ce rendez-vous crucial.

L’équivalent de la prime de victoire pour l’Inter

Il est intéressant de noter que ce montant correspond presque exactement aux revenus que l’Inter pourrait percevoir en cas de victoire finale : 10,5 millions d’euros, répartis entre la prime de victoire (6,5 millions) et la qualification pour la Supercoupe d’Europe (4 millions). Ce match entre l’Inter Milan et le Paris Saint-Germain est programmé le samedi 31 mai en soirée et va se jouer à Munich, sur le terrain de l’Allianz Arena.