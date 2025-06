PSG. Le PSG vend déjà des maillots avec l’étoile

Une victoire en Ligue des champions et depuis une étoile sur le maillot.

A peine l’arbitre roumain Istvan Kovacs, qui officiait sur la pelouse de la finale de la Ligue des champions entre le Paris Saint-Germain et l’Inter Milan, avait-il signifié la fin de la partie, libérant ainsi tout le peuple parisien, que le club de la capitale déployait déjà en ligne toute une gamme commerciale de produits liés à sa victoire dans la compétition.

Cela va du tee-shirt « Triomph » ou « Champions », au polo, en passant par des hoodies, des écharpes, des casquettes et même une réplique de la célèbre et si convoité Coupe aux grandes oreilles. Mais, le premier produit mis en avant par le Paris Saint-Germain est le maillot version à domicile, que portait ce samedi à Munich, les joueurs du coach Luis Enrique. Le bleu avec la bande rouge en verticale et un peu de blanc pour accompagner l’ensemble.

Des maillots avec une étoile vendus par le PSG

Ce maillot a ceci de particulier qu’il porte l’étoile dorée au-dessus de l’écusson du club. Celle qui caractérise les clubs vainqueurs de la Ligue des champions, la plus prestigieuse compétition continentale de clubs. Jusqu’alors, seul l’Olympique de Marseille avait ce privilège en France. Depuis hier le Paris Saint-Germain le peut à son tour et cette étoile tant désirée est tout à la fois un symbole et un puissant levier marketing et promotionnel pour le club et ses partenaires commerciaux.

Ces maillots événementiels portent la référence à l’Europe et le numéro 25 de l’année floqués dans le dos. Il est produit en série limitée.