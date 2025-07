PSG. Le maillot 2025-2026 valorisé à 170 M€

Le maillot du PSG approche les 200 M€ au cumul de ses sponsors.

Le maillot du Paris Saint-Germain comme du bon vin, il se bonifie avec le temps. Cette saison 2025-2026 il est valorisé à 170 millions d’euros, au cumul des sponsors, techniques et commerciaux qui lui sont associés. En commençant par Nike, l’équipementier du club depuis la fin du siècle dernier et sa division Jordan Brand, ces dernières années. Le partenariat approche les 90 millions d’euros annuels et dépasse même la centaine de millions quand les bonus sont activés, à l’instar d’un succès en Ligue des champions.

Le PSG n’a plus de sponsor sur la manche du maillot

La compagnie aérienne Qatar Airways suit, en visibilité à l’avant du maillot et dans la hiérarchie des sponsors les plus premium ; elle contribue à hauteur de 80 millions d’euros annuels. En plus, il y a la collaboration avec Snipes, dans le bas du dos, qui est valorisée à près d’une dizaine de millions d’euros annuels. Dix millions sinon plus, c’est aussi ce que pourrait rapporter la présence d’un sponsor sur la manche. Le PSG n’en a plus depuis la fin de son partenariat avec GOAT.

20 M€ de plus avec les partenaires des tenues training

A ces 170 millions d’euros peuvent s’y ajouter les 20 millions (dix millions chacun) de Visit Rwanda et le programme All du groupe Accor qui ont de l’espace sur les maillots d’entraînement et d’avant-matchs. Quatre clubs ont un maillot plus cher que celui du champion de France : le Real Madrid (210 millions d’euros), Manchester City (210 M€), le FC Barcelone (200 M€) et Manchester United (200 M€).