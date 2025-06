PSG. Le directeur général du PSG nouveau patron de Foot Unis

Victoriano Melero est le nouveau président du syndicat Foot Unis.

La fin d’un cycle pour le Montpellier HSC relégué en Ligue 2 et d’un autre pour Laurent Nicollin l’actionnaire et président du club de la Paillade. Depuis 2021 il était aussi le cacique de l’organisation Foot Unis, que le syndicat des 46 clubs professionnels du foot français (Ligue 1, Ligue 2, National 1 masculin, Première Ligue féminine et Seconde Ligue féminine).

Victoriano Melero succès à Laurent Nicollin

Ce mercredi matin il cède officiellement sa place, tel que l’indique le communiqué publié, annonçant la nomination de Victoriano Melero à la présidence. Tout va de plus en plus vite pour celui qui officie au Paris Saint-Germain depuis 2017, mais à la gouvernance du club, en tant que directeur général depuis 2024.

« Je suis honoré de succéder à Laurent Nicollin. Je m’engage à poursuivre le travail de rassemblement des clubs professionnels français au sein de Foot Unis, organisation de l’ensemble des employeurs du football professionnel français », sont les premiers mots de Melero, en tant que président de Foot Unis. « Je tiens à féliciter Victoriano Melero pour sa désignation et lui souhaite une pleine réussite durant son mandat », déclare son prédécesseur au poste, Laurent Nicollin.

Avec cette nomination a été repensé le bureau du syndicat dont voici, ci-dessous, la nouvelle composition.

Le nouveau bureau du syndicat Foot Unis

Président : Victoriano Melero

(Directeur Général du Paris Saint-Germain)

Vice-Président : Frédéric Le Grand

(Président de l’EA Guingamp)

Trésorier : Olivier Létang

(Président du LOSC Lille)

Secrétaire : Laurent Lairy

(Président du Stade Lavallois)

Trésorier adjoint : Thierry Gomez

(Président du Mans FC)

Secrétaire adjoint : Arnaud Pouille

(Président Exécutif – Directeur Général du Stade Rennais)