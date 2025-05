PSG – Inter. TNT Sports bat un record de sponsors grâce à la finale

Le Brésil se prend d’intérêt pour la finale de la Ligue des champions entre le PSG et l’Inter Milan.

La finale de la Ligue des Champions 2024-25 entre le Paris Saint-Germain et l’Inter Milan ce samedi, s’annonce comme un événement majeur pour TNT Sports qui diffuse au Brésil. La chaîne sportive de Warner Bros Discovery établit un nouveau record avec treize partenaires commerciaux pour l’ensemble de la compétition européenne.

Pour cette décision tant attendue, TNT Sports a sécurisé onze sponsors dédiés à la finale : Pepsico (marques Pepsi et Gatorade), Topps, Betnacional, Betano, Claro, C6, Hotéis.com, Ipiranga, Superbet et Stellantis. Chaque partenaire bénéficiera d’activations personnalisées, tant pendant la retransmission que sur les plateformes numériques.

La Ligue des champions bat des records d’audience au Brésil

« Diffuser la finale de l’UEFA Champions League représente une responsabilité et un privilège considérables », souligne par communiqué André Gramorelli, vice-président Ad Sales de Warner Bros. Discovery Brasil. Il met en avant la capacité unique de TNT Sports à générer des conversations autour du sport sur toutes les plateformes, un atout dont profitent directement les annonceurs.

Les chiffres de cette édition témoignent du succès croissant de la formule TNT Sports. Les audiences ont progressé de 24% par rapport à la saison précédente pour les matchs diffusés en direct. Sur les réseaux sociaux, les contenus dédiés à la Champions League ont généré 547 millions d’interactions et 10,5 milliards d’impressions, soit respectivement +10% et +43% comparé à l’édition passée.

Pour accompagner cette finale historique, TNT Sports déploiera plus de 70 heures de programmes, incluant des émissions spéciales inédites et la rediffusion d’anciennes finales de la compétition continentale. La rencontre sera accessible sur le canal TNT et la plateforme de streaming Max, qui diffuse l’intégralité du tournoi pour la quatrième saison consécutive.

Cette montée en puissance commerciale illustre l’attractivité grandissante du football européen auprès des annonceurs brésiliens et confirme la stratégie de TNT Sports de capitaliser sur les grands événements sportifs pour développer son écosystème publicitaire.