PSG – Inter Milan. Triplé inédit pour Qatar Airways en Ligue des champions

La compagnie aérienne Qatar Airways est clairement la grande gagnante de la finale de la Ligue des champions entre le PSG et l’Inter Milan.

La finale de la Ligue des champions qui se disputera le 31 mai prochain à Munich entre le Paris Saint-Germain et l’Inter Milan s’annonce déjà comme un événement historique sur le rectangle vert et une première historique entre les deux clubs. Mais c’est aussi une première sur le plan marketing, qu’un même sponsor (hors équipementiers sportif) soit simultanément partenaire des deux finalistes et de la compétition elle-même.

C’est honneur est celui de la compagnie aérienne Qatar Airways qui s’offre pour l’occasion une visibilité sans précédent lors de cet événement majeur du football mondial. La compagnie aérienne qatarie est en effet sponsor principal du Paris Saint-Germain, avec son logo visible au centre du maillot parisien. Du côté de l’Inter Milan, elle est présente sur les tenues d’échauffement et les équipements d’avant-match portés par les Nerazzurri. Pour compléter ce « triplé » inédit, Qatar Airways est également partenaire aérien officiel de la Ligue des champions.

Une visibilité sans précédent le temps du match PSG – Inter Milan

Cette omniprésence garantit à la compagnie du Golfe une exposition médiatique exceptionnelle, que ce soit avant, pendant ou après la rencontre. Son logo sera visible aux quatre coins du stade, sur les équipements des joueurs et dans toutes les communications officielles liées à l’événement.

Cette configuration unique n’est pas le fruit du hasard, mais le résultat d’une stratégie d’investissement cohérente dans le football européen. Qatar Airways a progressivement renforcé sa présence dans ce sport en devenant d’abord sponsor maillot du PSG (le club et la compagnie étant liés par le même actionnariat d’état), puis partenaire de l’Inter pour les tenues d’entraînement, avant de s’associer directement avec l’UEFA pour la compétition reine des clubs européens.