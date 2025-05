PSG – Inter. Maillot spécial pour le PSG pour la finale de la Ligue des champions

La finale de la Ligue des champions en impression sur les maillots des joueurs du PSG.

A événement spécial, maillot iconique et unique. Dans quelques heures, le Paris Saint-Germain va croiser le fer avec l’Inter Milan pour un sacre en Ligue des champions, la plus belle des compétitions continentales de clubs.

Les références de l’événement en patch sur les maillots des deux clubs

Pour l’occasion, Ousmane Dembélé et ses partenaires évolueront dans leur traditionnelle tunique domicile, en bleu pour dominante, du rouge en secondaire et des touches de blanc. Mais il y aura sur ce maillot du match, un patch marqueur de cet événement rare dans la vie des clubs. Avec, sur la bande rouge verticale au centre, les références en Anglais et en lettre capitales, de la finale et de son lieu : « Final Munich 2025 » en gros et en-dessous, « Munich football Arena – 31 may, Paris Saint-Germain vs Internazionale Milano« .

Les Parisiens ne seront évidemment pas les seuls à porter ce patch, il en sera de même pour l’adversaire milanais qui officiera pour ce match, dans son jaune et noir maillot third. Un choix de superstition pour les Lombards qui sont en position de club « visiteur », ils n’avaient donc pas l’opportunité de préférer le bleu et noir maillot domicile, trop proche de celui du PSG.