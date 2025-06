PSG-Inter. L’énorme recette publicitaire de M6 grâce à la finale de la Ligue des champions

M6 a profité à plein de la diffusion de la finale de la Ligue des champions.

La finale de Ligue des Champions opposant le PSG à l’Inter Milan a généré des retombées publicitaire hors normes pour M6, d’après des données de mesure communiquée par Kantar Media. L’événement sportif de l’année a en effet généré 9,2 millions d’euros bruts de recettes publicitaires pour M6. Cette performance illustre la capacité des grandes compétitions européennes à mobiliser les budgets marketing des entreprises.

Pas moins de 93 annonceurs ont investi dans cette fenêtre de diffusion privilégiée, répartissant leurs investissements sur 120 spots publicitaires. Le géant japonais du jeu vidéo, Nintendo, s’impose comme le plus gros investisseur de la soirée avec 451 600 euros bruts répartis sur quatre spots publicitaires. Renault occupe la deuxième position avec un investissement de 369 300 euros, mais concentré sur un seul spot de 20 secondes diffusé pendant le match. C’est la réclame la plus chère de la soirée, associée à la Renault 5 électrique.

A Renault le spot le plus cher et Under Armour le plus long

La programmation publicitaire s’articule autour de trois moments clés : 41 spots avant le coup d’envoi, 40 pendant la rencontre et 39 lors de la cérémonie de remise du trophée. L’équipementier américain Under Armour a opté pour la durée plutôt que la fréquence, diffusant le spot le plus long de la soirée (60 secondes) avant le match pour un investissement de 144 000 euros.

Le top 10 des annonceurs révèle la diversité des secteurs représentés : automobile (Renault, Mercedes-Benz), cosmétique (L’Oréal Paris), restauration rapide (Burger King), pneumatique (Michelin), paris sportifs (Winamax), ou encore distribution (Leroy Merlin, Amazon). La finale PSG – Inter confirme ainsi le statut de la Ligue des Champions comme levier publicitaire de premier plan, capable de générer des revenus exceptionnels pour les diffuseurs français.