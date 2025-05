PSG – Arsenal. Quelle a été l’affluence du match au Parc des Princes ?

Le Parc des Princes a fait le plein, hier pour la rencontre contre Arsenal. Comme à chaque fois depuis huit ans.

C’était une vraie soirée de liesse pour tous les fans du Paris Saint-Germain et en particulier pour celles et ceux présents au Parc des Princes. L’antre fétiche des joueurs de Luis Enrique était pleine jusqu’à la gueule, à tel point que la revente des billets grimpait dans des proportions folles ; jusqu’à plus de 10 000 euros.

47 511 spectateurs en configuration Ligue des champions

Selon les compétitions et les exigences notamment sécuritaires, la capacité commerciale du Parc des Princes peut varier. En Ligue 1, selon les données officiellement communiquées par la Ligue de football professionnel, il est possible d’accueillir jusqu’à 47 926 spectateurs en tribunes. En Ligue des champions, la capacité est légèrement moindre, fixée à 47 511 supporters.

Le 164e match consécutif du PSG à guichets fermés

C’était naturellement la jauge du match d’hier mercredi contre Arsenal. C’était aussi celle des précédentes rencontres et notamment celles disputées aux autres équipes anglaises, tour à tour Liverpool en huitièmes de final et Aston Villa, en quarts. Cette demi-finale retour de la Ligue des champions contre Arsenal était également le 164e match consécutif au Parc des Prines, à guichets fermés.