PSG, AJA... Les décisions de la DNCG ce mardi

Les premières audiences devant la DNCG ont été validées par les deux clubs de la Ligue 1 et les quatre de la Ligue 2 concernés.

La Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) a rendu ses premières décisions mardi lors de l’examen des situations financières des clubs professionnels pour la saison 2025-2026. Cette première vague d’audiences, qui marque traditionnellement le début du processus de validation des licences pour la prochaine saison, s’est soldée par des décisions majoritairement favorables aux formations auditionnées.

En première division, le Paris Saint-Germain et l’AJ Auxerre ont obtenu leur feu vert sans restriction. Les deux clubs échappent ainsi à toute mesure d’encadrement, confirmant la solidité de leur situation économique aux yeux du gendarme financier du football français. Cette validation intervient après l’examen des comptes de la saison écoulée et des projections budgétaires pour l’exercice 2025-2026.

En deuxième division, le Amiens SC, l’ESTAC Troyes, Grenoble Foot 38 et le Red Star FC bénéficient également d’un passage sans encombre devant la Commission de contrôle des clubs professionnels. Ces formations pourront aborder la préparation estivale sans contrainte particulière sur leur gestion.

Des mesures restrictives seulement pour les clubs du National

Au troisième niveau, les décisions révèlent des situations plus nuancées. Dijon et Quevilly-Rouen échappent aux sanctions, mais leur validation reste conditionnée à la confirmation de leur statut professionnel par le Comité exécutif de la Fédération française de football. L’US Concarneau fait face à des restrictions plus marquées. Le club breton devra composer avec un encadrement de sa masse salariale et de ses indemnités de transfert, mesures également soumises au maintien de son statut professionnel.

Ces premières décisions ouvrent une série d’audiences qui se poursuivront dans les prochains jours, concernant l’ensemble des clubs professionnels français avant le début de la nouvelle saison.