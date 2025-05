Primes du Tour d’Italie 2025, combien gagnent les vainqueurs du Giro ?

Primož roglic est l’un des grands favoris à la victoire sur le Tour d’Italie 2025.

C’est parti ce vendredi 9 mai et jusqu’au 1er juin, pour le Tour d’Italie 2025. Premier Grand Tour de la saison, le Giro promet un spectacle varié sur 21 étapes, de l’Albanie jusqu’aux hauteurs des Alpes, en passant par un mini Strade-Bianche. Au-delà de la gloire sportive, l’épreuve offre également une dotation financière conséquente aux coureurs et aux équipes.

Un prize money total de 1,6 M€ pour ce Giro 2025

Pour cette édition 2025, l’organisation a prévu une enveloppe totale d’environ 1,6 million d’euros de primes, distribuées selon différentes classifications : classement général, classement par points, grand prix de la montagne, meilleur jeune et classement par équipes. Des récompenses sont également attribuées pour les sprints intermédiaires, l’Intergiro, les échappées les plus longues et le prix de la combativité.

Jusqu’à 265 688 euros pour le vainqueur final

Le lauréat du classement général sera le grand bénéficiaire financier de l’épreuve. Le porteur du maillot rose final recevra exactement 265 668 euros, somme composée de 115 668 euros pour sa victoire au classement général, auxquels s’ajoutent 150 000 euros de prime spéciale. Une rente quotidienne de 2 000 euros est également versée chaque jour au leader du classement général.

Le dauphin du Giro touchera 133 412 euros, tandis que le troisième du podium se verra attribuer 68 801 euros. La dotation diminue ensuite progressivement pour les suivants, avec tout de même 21 516 euros pour la quatrième place et 18 154 euros pour la cinquième.

Chaque victoire d’étape est récompensée par 11 010 euros, une somme non négligeable qui peut substantiellement améliorer le bilan financier d’un coureur, particulièrement pour ceux qui ne visent pas le classement général. Le deuxième de l’étape reçoit 5 508 euros et le troisième 2 753 euros.

Des primes à tous les niveaux de la course

Le vainqueur du classement par points empochera 10 000 euros, tandis que le meilleur grimpeur (maillot bleu) recevra 5 000 euros, avec une prime journalière de 750 euros. Le meilleur jeune (maillot blanc) est également récompensé à hauteur de 10 000 euros, avec la même rente quotidienne que le meilleur grimpeur.

Le classement par équipes n’est pas oublié, avec 5 000 euros pour la formation victorieuse. Enfin, le prix de la combativité est doté de 4 000 euros pour l’ensemble du Giro, avec 300 euros attribués au plus combatif de chaque étape.

Les primes du Tour d’Italie 2025

Classement général :

1er = 115 668 € + 150 000 € = 265 668 €

2e = 58 412 € + 75 000 € = 133 412 €

3e = 28 801 € + 40 000 € = 68 801 €

4e = 14 516 € + 7 000 € 21 516 €

5e = 11 654 € + 6 500 € = 18 154 €

6e = 8 588 € + 5 000 € = 13 588 €

7e = 8 588 € + 5 000 € = 13 588 €

8e = 5 725 € + 5 000 € = 10 725 €

9e = 5 725 € + 5 000 € = 10 725 €

10e = 2 863 € + 5 000 € = 7 863 €

11e = 2 863 €

12e = 2 863 €

13e = 2 863 €

14e = 2 863 €

15e = 2 863 €

16e = 2 863 €

17e = 2 863 €

18e = 2 863 €

19e = 2 863 €

20e = 2 863 €

Rente quotidienne du leader = 2 000 €

Classement par étape :

1er = 11 010 €

2e = 5 508 €

3e = 2 753 €

4e = 1 377 €

5e = 1 102 €

6e = 826 €

7e = 826 €

8e = 551 €

9e = 551 €

10e = 276 €

11e = 276 €

12e = 276 €

13e = 276 €

14e = 276 €

15e = 276 €

16e = 276 €

17e = 276 €

18e = 276 €

19e = 276 €

20e = 276 €

Vainqueur au classement par points :

1er = 10 000 €

2e = 8 000 €

3e = 6 000 €

4e = 4 000 €

5e = 3 000 €

Vainqueur final du maillot bleu :

1er = 5 000 €

2e = 4 000 €

3e = 3 000 €

4e = 2 000 €

5e = 1 000€

Rente quotidienne pour le maillot bleu (meilleur grimpeur) = 750 €

Vainqueur final du maillot blanc (meilleur jeune) :

1er = 10 000 €

2e = 8 000 €

3e = 6 000 €

4e = 4 000 €

5e = 2 000 €

Rente quotidienne pour le maillot blanc = 750 €

Vainqueur classement par équipe :

1er = 5 000 €

2e = 4 000 €

3e = 3 000 €

Prix de la combativité = 4 000€ pour le Giro, 300 € pour une étape.