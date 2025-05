Primes des 4 jours de Dunkerque 2025, combien gagnent les vainqueurs ?

Les 4 jours de Dunkerque se disputent cette semaine.

La 69ème édition des 4 Jours de Dunkerque se joue en deux temps, du 13 au 18 mai 2025. Cette classique du Nord, change sa formule avec une course d’un jour couplée à la traditionnelle épeuve par étape. Pour cette dernière l’organisation a dévoilé une enveloppe totale de 81 315,50 euros de primes pour l’ensemble de la compétition.

Un montant qui place cette course par étapes parmi les épreuves françaises les mieux dotées de sa catégorie, tout en restant loin des sommes forcément plus conséquentes des grands tours. Le lauréat du classement général empochera une prime de 12 126,88 euros, soit près de 15% de l’enveloppe globale, quand son dauphin en recevra la moitié.

Des primes à toutes les échelles des 4 jours de Dunkerque

Au-delà du classement général, les organisateurs ont prévu des primes pour chaque étape, avec 4 042,29 euros pour le vainqueur quotidien. Les classements annexes ne sont pas en reste : le meilleur grimpeur et le meilleur jeune recevront chacun 1 118,20 euros, tandis que la meilleure équipe sera récompensée de 1 677,30 euros. Des prix spéciaux complètent le dispositif (voir détails ci-dessous)

Parmi les favoris de cette édition, le Belge Yves Lampaert (Soudal Quick-Step) fait figure de référence, fort de son expérience et de son palmarès incluant une victoire d’étape sur le Tour de France 2022. Anthony Turgis (TotalEnergies), récent 4ème du Tro-Bro-Léon, sera également à surveiller, tout comme le jeune prometteur Pierre Gautherat (Decathlon AG2R La Mondiale), 22 ans, qui vient de décrocher une belle deuxième place sur cette même course bretonne. L’Espagnol Omar Fraile (Ineos Grenadiers), malgré ses 34 ans, pourrait également tirer son épingle du jeu grâce à son expérience de vainqueur d’étapes sur le Tour et le Giro.

Les primes des 4 jours de Dunkerque 2025

Classement général :

1er = 12 126,879 €

2ème = 6 055,053 €

3ème = 3 035,913 €

4ème = 1 526,343 €

5ème = 1 224,429 €

6ème = 905,742 €

7ème = 905,742 €

8ème = 603,828 €

9ème = 603,828 €

10ème = 318,687 €

11ème = 318,687 €

12ème = 318,687 €

13ème = 318,687 €

14ème = 318,687 €

15ème = 318,687 €

16ème = 318,687 €

17ème = 318,687 €

18ème = 318,687 €

19ème = 318,687 €

20ème = 318,687 €



Classement par étape :

1er = 4 042,293 €

2ème = 2 018,351 €

3ème = 1 011,971 €

4ème = 508,781 €

5ème = 408,143 €

6ème = 301,914 €

7ème = 301,914 €

8ème = 201,276 €

9ème = 201,276 €

10ème = 106,229 €

11ème = 106,229 €

12ème = 106,229 €

13ème = 106,229 €

14ème : 106,229 €

15ème : 106,229 €

16ème = 106,229 €

17ème = 106,229 €

18ème = 106,229 €

19ème = 106,229 €

20ème = 106,229 €



Classement du meilleur grimpeur (idem classement par points) :

1er = 1 118,20 €

2ème = 670,92 €

3ème = 335,46 €



Classement par équipes :

1ère = 1 677,30 €



Classement des jeunes :

1er = 1 118,20 €



Classement des « Géants » :

279,55 € chaque jour au coureur vainqueur du prix des « Géants »



Équipe la plus combative :

279,55 € chaque jour à l’équipe la plus combative



Prix de la Combativité :

167,73 € au coureur désigné chaque jour sur les 5 étapes



Coureur le plus apprécié du public :

250 € au coureur désigné chaque jour sur les 5 étapes