Prédictions du classement final de Ligue 1 selon Opta

La Ligue 1 2024-2025 s’achève samedi prochain.

Encore un seul et dernier tour de danse pour les 18 équipes de la Ligue 1, qui ne seront plus les mêmes, passée la 34e et dernière journée de la saison 2024-2025, samedi prochain. Tout ou presque est encore jouable, à l’exception des places aux extrêmes ; la première revenant au Paris Saint-Germain, la dernière au Montpellier HSC.

Le podium final aussi est figé, sans que l’on ne sache encore avec précision qui de Olympique de Marseille ou de l’AS Monaco devancera l’autre. Mais Opta, le spécialiste de l’étude statistique, estime très forte, les probabilités que le classement sportif ce dimanche matin, soit le même pour eux, dimanche prochain.

En région Auvergne-Rhône-Alpes le foot n’est pas à la fête

La certitude est également élevée en ce qui concerne l’actuelle septième place de l’OL, synonyme d’échec à l’Europe, sauf à soutenir le PSG en espérant de lui une victoire sur le Stade de Reims en coupe de France. Contraint financièrement par la DNCG à redresser ses comptes, Lyon a cruellement besoin de l’argent d’une compétition continentale.

Non loin des Gones, la situation est encore moins heureuse pour l’AS Saint-Etienne. Quand bien même se sont-ils brillamment imposé sur la pelouse du Stade de Reims, dans un match entre formations du bas de tableau, Opta estime qu’à 72,3%, les Verts vont rester à leur 17e place, synonyme de relégation. Il va rester un dernier match face au Toulouse FC pour faire taire les statistiques, non sans quand même devoir compter sur un faux pas de la concurrence.

Ce que sera le classement final de la Ligue 1 selon les stats d’Opta

1. Paris SG = 100%

2. Olympique de Marseille = 73,5%

3. AS Monaco = 73,5%

4. OGC Nice = 53,7%

5. LOSC Lille = 42,3%

6. RC Strasbourg = 34,6%

7. Olympique Lyonnais = 68,7%

8. Stade Brestois = 64,8%

9. RC Lens = 64,8%

10. AJ Auxerre = 40,6%

11. Stade Rennais = 36,9%

12. Toulouse FC = 54,9%

13. Angers SCO = 56,5%

14. FC Nantes = 36,8%

15. Stade de Reims = 59,6%

16. Le Havre AC = 61,8%

17. AS Saint-Etienne = 72,3%

18. Montpellier HSC = 100%