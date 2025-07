PFC. Le budget du Paris FC cette saison 2025-2026

Rarement sinon jamais un promu en Ligue 1 n’a nourrit autant d’ambitions que le Paris FC.

Il faut sûrement remonter à la saison 2013-2014 pour (re)trouver la trace d’un promu aussi ambitieux que le Paris FC. A l’époque, c’était l’AS Monaco nouvellement reprise par Dmitry Rybolovlev, l’oligarque russe alors volontiers généreux, pour recruter des joueurs aux CV premium, à l’exemple du Colombien Radamel Falcao.

Puissent les nouveaux actionnaires du PFC, la famille Arnault première fortune de France en tête, nourrir les mêmes objectifs dans l’intérêt du football français et de sa promotion à l’internationale. Les premiers effets semblent aller dans ce sens, ils prouvent que l’autre club de la capitale n’arrive pas dans l’élite du football français pour faire de la figuration et moins encore s’y présenter en victime expiatoire. Le Paris FC trahit de hautes ambitions, l’atteste son budget estimé proche de la centaine de millions d’euros pour cette saison 2025-2026.

L’ambition de jouer les premiers rôles en Ligue 1

Cela hisse l’équipe francilienne proche du top 5 national derrière les gros, Paris Saint-Germain, Olympique de Marseille, AS Monaco et LOSC Lille.

Ces moyens sont considérablement supérieurs à ce qu’était le Paris FC en Ligue 2. Mais déjà, avant même l’entrée au capital des Arnault accompagné de Red Bull en minoritaire, avait-il de l’ambition pour se hisser parmi les grands, l’attestent les pertes générés en 2024 (-14 M€ net), en raison notamment d’une masse salariale supérieure à elle seule (18,7 M€) à l’ensemble des revenus tirés de l’opérationnel (14,7 M€).

Finalement l’objectif demeure sensiblement le même pour Paris, c’est-à-dire de jouer le haut de tableau, mais désormais non plus en Ligue 2, mais en élite pour la première fois depuis plus de 45 ans.