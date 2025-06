OM : Un nouveau maillot rouge et jaune pour les gardiens de but

En dégradé de jaune sur rouge le nouveau maillot des gardiens de l’OM.

En même temps que la révélation du nouveau maillot domicile 2025-2026 prévu pour les joueurs de champ, l’Olympique de Marseille et son équipementier Puma ont aussi levé le voile sur la tunique produite pour les gardiens de but, principalement pour l’Argentin Geronimo Rulli.

Absolument tout diffère entre maillot des joueurs de champ et celui des gardiens

Le style tranche radicalement avec ses partenaires. Evidemment, le maillot des portiers phocéens est tout sauf blanc teinté de bleu ciel. En l’espèce les couleurs sont chatoyantes, sur un fond de rouge en dégradé de bordeaux et du jaune/orangé en complémentaire. Différemment du maillot des dix autres joueurs sur le rectangle vert, celui du gardien de but n’a pas de col façon polo, mais un col, simple autant que nécessaire pour réduire au minimum la surface textile, à un poste où la mobilité corporelle dans on entièreté est primordiale.

Les maillots de l’OM seront commercialisés à partir de mercredi

La tunique des numéros uns de l’Olympique de Marseille n’inclut pas les logos de l’équipe en surbrillance à l’avant, elle incorpore un design graphique, comme une sorte de palette esthétique de couleurs en dégradé. Les nouveaux maillots de Puma pour la saison 2025-2026 de l’OM seront commercialisés à partir du 18 juin.