OM. Six cracks en fins de contrats en juin pour le mercato de l’OM

Le fantasme Cristiano Ronaldo à l’OM…

C’est devenu une sorte de marque de fabrique de Pablo Longoria et ses équipes que de recruter, chaque été depuis trois ans, une star du football libre sur le marché des transferts. Alexis Sanchez fut le premier, Pierre-Emerick Aubameyang a suivi et cette saison, Adrien Rabiot. Qui pour pimenter le prochain mercato estival de l’Olympique de Marseille ?

Plusieurs pointures arrivent en bout de bail au 30 juin prochain. Nous en avons listé six qui, disons-le clairement, paraissent pour la plupart sinon toutes inaccessibles pour un club de la surface financière marseillaise. Mais l’OM a d’autres atouts qui séduisent à commencer par l’ambiance exceptionnelle du public du Vélodrome. Avec une qualification à la Ligue des champions en plus, « l’impossible n’est rien », pour paraphraser le slogan d’un équipementier qui fut longtemps celui du club.

Cristiano Ronaldo objet de fantasmes anciens et présents

Le plus premium est sans aucune mesure Cristiano Ronaldo. Flash back trois ans en arrière, l’homme aux cinq trophées du Ballon d’or rompt son idylle avec Manchester United. Et soudainement l’OM s’embrase à l’imaginer dans ses rangs. D’aucuns affirmeront que des discussions auraient eu lieu, ce que Pablo Longoria a toujours vivement démenti. La suit on la connait pour CR7, devenu le footballeur le mieux payé au monde à Al-Nassr, dans des proportions désormais inaccessibles pour n’importe quel club européen. Alors qu’une prolongation est envisagée pour lui, Cristiano Ronaldo en venant à l’Olympique de Marseille donnerait au change sur une Ligue 1 qu’il a qualifié d’inférieure à la Saudi Pro League.

Dernièrement, Thomas Müller a confirmé son départ du Bayern Munich. Attaquant iconique du club bavarois, il se serait vu rester mais à 35 ans, il n’est plus dans les plans du coach Vincent Kompany et doit donc se trouver un nouveau challenge. Mêmes causes et effet du côté de Manchester City, avec Kevin De Bruyne. L’international belge pourrait se laisser tenter par l’Arabie Saoudite et un dernier contrat en or. Joueur d’instinct et de passion, ile ne dépareillerait pas dans le collectif de Roberto De Zerbi.

Leroy Sané, le plus Français de tous

En Angleterre ou en Allemagne toujours, pointent d’un côté le milieu défensif des Gunners d’Arsenal, Thomas Partey. Monstrueux dans la double confrontation victorieuse de son équipe contre le Real Madrid, il plaît notamment à l’Atlético Madrid qui l’avait dans ses rangs, avant Arsenal. Plus offensif, Leroy Sané (Bayern Munich) à l’avantage pour un club français d’en avoir la nationalité de part son père qui fut formé au TFC. La famille garderait des attaches avec le pays où elle séjournerait régulièrement.

Enfin, « last but not least », un autre Ballon d’or que Ronaldo en la personne de Luka Modric. Cette saison éprouvante pour le club madrilène devrait le conduire à quitter une équipe qu’il fréquente depuis treize ans. Nul ne sait de quoi l’avenir du milieu international croate sera fait, ni d’ailleurs s’il va seulement continuer à jouer, à presque 40 ans qu’il aura au début du prochain automne.