OM. Quand Google se trompe avec Medhi Benatia

Sur Google Benatia s’appelle MeHDi et non MeDHi. Ce pourrait être anecdotique si cela n’induisait certains en erreur.

Avoir son prénom ou son nom écorché dans la presse peut-être source de contrariété. Et qu’en penser quand c’est le plus gros moteur de recherche de l’histoire du web qui nourrit la confusion ? On aimerait bien avoir l’avis de Medhi Benatia sur la question. Et l’on écrit bien MeDHi, avec le D qui devance le H. Et non l’inverse.

C’est pourtant pas le cas sur Google qui l’orthographie Mehdi en tête des requêtes le concernant. Plusieurs fois avons nous « Googelisé » le nom de l’actuel directeur sportif de l’Olympique de Marseille et jusqu’alors, la faute nous avait toujours échappé. A priori nous ne sommes pas les seuls. Il semblerait que l’erreur provienne de la page Wikipedia associée à l’intéressé.

Google induit du monde en erreur

Dans le doute, nous avons évidemment vérifié quelle orthographe était la bonne. En commençant par le compte sur X de l’ancien capitaine du Maroc (@MedhiBenatia). En consultant ensuite quelques communiqués officiels de l’Olympique de Marseille à son sujet. En s’intéressant enfin aux documents officiels, liés à la création de sa société MB5 Consulting. Partout il est écrit Medhi Benatia.

Cela pourrait passer pour anecdote, mais Google est forcément bien trop puissant pour ne pas tromper son monde. Preuve étant les nombreux sujets repérés avec son prénom inversé (voir ci-dessous). Et d’ailleurs doit avouer, en remontant nos archives que nous mêmes à Sportune avons déjà été trompé par le passé.