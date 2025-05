OM, PSG et RC Lens signent avec Abus

Des casques de vélo aux couleurs de trois grands clubs de foot français.

Une offre de plus et nouvelle pour doper le merchandising des clubs. Abus, spécialiste allemand de la sécurité cycliste, vient de signer des accords de licence avec trois clubs français : le Paris Saint-Germain, l’Olympique de Marseille et le Racing Club de Lens. Une collaboration qui donnera naissance à une gamme de casques de vélo aux couleurs de ces formations emblématiques.

L’offre Abus se décline autour de trois références adaptées à différents publics : les cyclistes, les enfants et pré-adolescents et les plus jeunes. Chaque modèle reprend les codes visuels officiels des clubs partenaires.

L’accord présente des modalités distinctes selon les clubs. Si les casques OM et RC Lens arborent conjointement les logos du club et du fabricant, la version PSG bénéficie d’un traitement exclusif sans marquage Abus apparent. Cette différenciation témoigne probablement de négociations spécifiques liées au statut et aux exigences de chaque partenaire.