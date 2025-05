OM – PSG. Ça va rapporter combien à l’OM de jouer le Trophée des champions ?

Le Trophée des champions opposera le PSG à l’OM.

Il y aura au moins trois Classiques du football français la saison prochaine entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain. Ainsi en a indirectement décidé le club de la capitale, en dominant le Stade de Reims en finale de la Coupe de France ; une victoire qui a pour effet de modifier la règle du Trophée des champions (normalement l’opposition du vainqueur du championnat au vainqueur de la Coupe de France), par une opposition entre champion de France en titre et dauphin de la saison.

L’OM disputera au PSG le Trophée des champions 2025-2026

Cet OM – PSG (en plus des deux plus classiques joués en championnat de Ligue 1) là n’est pas encore programmé, ni sur la date de l’événement, ni sur son lieu. Une chose est sûre, ce ne sera pas comme traditionnellement en début de saison, le calendrier du Paris Saint-Germain avec la Coupe du monde des clubs, ne le permettant pas.

Une prime qui dépend surtout du pays hôte de la rencontre

Difficile en ce cas d’anticiper les retombées économiques au bénéfices des duellistes. Car elles dépendent d’abord du pays hôte de la rencontre et de sa contribution financière, mais le Trophée des champions rapporte a minima un demi-million d’euros aux deux clubs et jusqu’à 2 millions. C’est la fourchette des précédentes éditions les plus récentes. Paris remettra son titre en jeu acquis au mois de janvier face à l’AS Monaco (1-0), au terme d’une rencontre disputée à Doha, au Qatar.