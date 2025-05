OM, PSG au top 32 des clubs les plus chers d’Europe en 2025. Exit l’OL

Deux clubs de la Ligue 1 sont classés au top 32 des plus chers en 2025.

Exit l’Olympique Lyonnais. Classé 26e en 2024, juste devant l’Olympique de Marseille, avec une valorisation de 492 millions d’euros, le club des Gones n’est plus dans le top 32 du rapport annuel « The European Elite 2025 », signé de Football Benchmark.

L’OM et le PSG sont en progrès sur un an

Cela suppose que l’estimation du club lyonnais est à la baisse, puisque le 32e et dernier cette année est le Real Betis, valorisé à 472 millions d’euros. Deux autres clubs français sont classés, et eux sont en progrès d’une édition à l’autre : de 8% pour le Paris Saint-Germain et de 24% l’Olympique de Marseille.

Le Real Madrid premier à 6 milliards

Le club de la capitale est le huitième en Europa, valorisé à 3,76 milliards d’euros, l’OM est 23e à 594 millions d’euros. C’est le Real Madrid qui, en passant, devient le premier club de football de l’histoire à dépasser les 6 milliards (6,278 milliards), qui domine la hiérarchie devant Manchester City à 5,104 milliards.