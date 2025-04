OM – MHSC. Prédictions du match selon les bookmakers

L’OM, qui court pour le podium, peut définitivement acter la relégation en Ligue 2 de Montpellier, ce samedi soir.

Le Vélodrome s’apprête à accueillir un duel aux enjeux diamétralement opposés pour cette 30e journée de Ligue 1. D’un côté, l’Olympique de Marseille, solidement installé à la 3e place du championnat et en pleine course pour une qualification en Ligue des Champions. De l’autre, le Montpellier HSC, 18e et au bord du précipice, puisque les Héraultais pourraient être officiellement relégués dès ce week-end en cas de défaite couplée à un résultat favorable du Havre, ou même en cas de match nul si les Havrais s’imposent à Paris.

Les bookmakers ne laissent planer aucun doute sur l’issue de cette rencontre. Avec une cote de 1,21, l’OM est considéré comme ultra-favori, les opérateurs de paris sportifs estimant la probabilité d’une victoire phocéenne à 97%. Le match nul apparaît comme une hypothèse presque fantaisiste (cote de 6,80 pour 1% de probabilité), tandis qu’une victoire montpelliéraine relèverait du miracle selon les bookmakers, avec une cote de 11,80 et seulement 2% de chances.

Un succès 2-0 de l’OM en scénario le plus probable

Dans le détail des scores exacts, les bookmakers privilégient un succès marseillais sur des scores nets, avec comme scénario le plus probable un 2-0 coté à 6,25. Un 3-0 en faveur des hommes de Roberto De Zerbi suit de près (6,80), devant le 1-0 affiché à 8,55. Pour les plus optimistes qui croiraient au match nul, le 1-1 est proposé à la cote de 11,80, tandis que le 0-0 grimpe à 22,50. Un match nul spectaculaire sur le score de 2-2 atteint quant à lui 23,00.

Les cotes pour une victoire montpelliéraine donnent le vertige : 30,00 pour un succès 0-1 ou 1-2, et jusqu’à 85,00 pour un 0-2 qui constituerait l’une des plus grandes surprises de la saison.

Au chapitre des buteurs, Mason Greenwood apparaît comme le principal danger pour la défense héraultaise. L’attaquant anglais est crédité d’une cote de 1,84 pour marquer à tout moment de la rencontre. Ses coéquipiers Faris Moumbagna (2,10) et Amine Gouiri (2,17) complètent le podium des buteurs potentiels les plus probables. Côté MHSC, les chances de voir le filet trembler semblent bien plus minces. Andy Delort fait figure de principale menace avec une cote de 6,10, suivi de près par Wahbi Khazri (6,45) et Simon Cara (6,55).

Les bookmakers anticipent également les passes décisives, avec Greenwood (3,45) favori dans ce domaine pour l’OM, devant Gouiri (3,92).

À l’heure où Montpellier joue sa survie dans l’élite, les statistiques et les cotes traduisent un déséquilibre flagrant entre les deux formations. Si le MHSC souhaite repousser l’échéance de la descente, il lui faudra réaliser un exploit que pratiquement personne n’envisage au vu des pronostics établis.