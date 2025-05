OM : Longoria va régaler la prime Ligue des champions

Pablo Longoria devrait remercier toutes les bonnes oeuvres de son OM, en leur versant une prime à la performance collective. Avec un grand C.

Un objectif majeur de rempli pour l’Olympique de Marseille que la qualification désormais assurée de l’équipe, pour la prochaine campagne de la Ligue des champions. Elle n’est pas seulement le fait de Roberto De Zerbi et de ses hommes sur le terrain vert, elle est la réussite de tout un club, de la gouvernance aux employés et exécutants qui oeuvrent au quotidien à son service.

Une prime promise aux employés de l’OM

Pablo Longoria, au sommet de cette hiérarchie le sait bien et il devrait montrer sa gratitude à cet effet, tel que le révélait le journal L’Equipe au mois de décembre dernier ; le président de l’OM versera une prime, dans le cas d’une qualification à la Ligue des champions. Qui est donc chose faite. Son montant est évidemment tenu secret, mais il y a, à l’Olympique de Marseille, un effectif estimé à près de 300 salariés.

La Ligue des champions offre de grosses opportunités financières

Le retour du club en Ligue des champions le vaut bien car il lui donne, d’une part une occasion sportive de briller et une forte visibilité nécessaire pour attirer toujours plus de partenaires commerciaux, mais d’une autre et plus directement, l’assurance de plusieurs dizaines de millions d’euros, maintenant que l’UEFA a revu le système de sa compétition et les primes qui sont distribuées aux équipes qui la disputent.