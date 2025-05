OM. « Lettre ouverte », nouveau sujet de bataille de l’OM

Avec sa « Lettre au football », l’OM s’attaque aux comportements qui gangrènent la pratique du football et du plaisir qui doit au contraire l’entourer.

L’Olympique de Marseille s’attaque aux « poisons » du football, à la somme des comportements inappropriés qui entourent la pratique sur les bords des terrains. Le club phocéen vient d’annoncer le lancement d’un programme baptisé « Lettre au Football », depuis son stade Vélodrome et en présence de plusieurs partenaires institutionnels.

Face à la recrudescence des incidents en bord de terrain lors des matchs de jeunes, le club phocéen prend donc les devants. Le projet, porté par la branche RSE, Treizième Homme, propose un kit pédagogique complet destiné aux clubs partenaires OM Next Gen. Ce dispositif comprend notamment un clip de sensibilisation, des affichages préventifs et un module composé de six capsules vidéo illustrant des situations problématiques fréquemment observées.

Fabrizio Ravanelli partie prenante du projet

« Chez les jeunes, le plus important n’est pas la performance ou la pression de la compétition, mais bel et bien le plaisir de jouer », affirme par communiqué le conseiller institutionnel et sportif de l’OM Fabrizio Ravanelli, qui s’est particulièrement impliqué dans cette démarche.

Pour marquer le coup, un plateau U7 organisé à l’OM Campus a permis d’expérimenter des règles expérimentales, comme l’encadrement d’équipes par des éducateurs extérieurs. Une façon concrète de montrer que le football des enfants doit avant tout rester un espace de plaisir et d’apprentissage.

L’OM s’associe ainsi à la Région Sud, Aix-Marseille Université, la Ligue Méditerranée de Football et le District de Provence pour porter son message : redonner au football amateur ses valeurs fondamentales de plaisir et de pédagogie.