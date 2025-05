OM : Les maillots pour l'OM en Ligue des champions... selon l'IA

D’ici à ce que Puma dévoile les maillots de la saison 2025-26 de l’OM, nous avons sondé l’IA.

L’Olympique de Marseille va retrouver la Ligue des champions la saison prochaine. Tout en respectant scrupuleusement les codes, graphiques, de couleurs ou du logo du club et en considérant le clinquant de la prestigieuse ligue des champions, imagine quels pourraient être les maillots du club phocéen

Quel Olympique de Marseille la saison prochaine en Ligue des champions ? Avec quel joueurs dans l’effectif de Roberto De Zerbi ? Et dans quel ensemble les Marseillais se produiront-ils ? A ce propos, les prochains jours nous en diront probablement plus sur la tunique, au moins la principale à domicile, envisagée par Puma pour la saison 2025-26 de l’OM.

Des maillots pour l’OM à la fois déroutants et séduisants

Mais puisque le club retrouve la grande piste aux étoiles européennes, nous avons demandé à l’intelligence artificielle d’imaginer les maillots adéquats à la compétition. Avec pour consignes de respecter les codes, de couleurs et graphiques propres à l’Olympique de Marseille et, avec plus de difficulté pour elle, les deux commanditaires principaux que sont l’équipementier Puma et l’armateur CMA CGM.

Le résultat, le voici ci-dessous su la base des trois couleurs iconiques du club : le blanc, le ciel et l’orange. Le rendu est à la fois déroutant, à moitié fidèle à la réalité du club et en même temps en certains points plutôt séduisant. A vous de nous donner vos impressions en commentaires du sujet.