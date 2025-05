OM : Le salaire que l'Inter Milan propose à Luis Henrique

Luis Henrique aurait un accord avec l’Inter Milan.

Ça discute et ferme, entre l’Olympique de Marseille d’un côté et l’Inter Milan de l’autre, le finaliste de la Ligue des champions souhaitant recruter l’ailier brésilien, Luis Henrique. Jusqu’ici les positions des deux clubs n’arrivent à converger vers une indemnité de transfert commune.

Un contrat sur 5 ans attend Luis Henrique

En revanche, un accord serait déjà trouvé entre la formation lombarde et les conseils du joueur, sur un contrat qui serait de cinq ans, jusqu’en 2030. Soit deux ans de plus qu’il n’en reste au bail qui associe actuellement Luis Henrique à l’OM, jusqu’au 30 juin 2028.

Son salaire de l’OM. Mais en net

Il est en plus question d’un salaire donné à 2,2 millions d’euros par an. Mais en Italie, il est exprimé en net avant impôts. Avec Marseille, Luis Henrique les approche, mais à l’échelle du brut. Ce serait donc, et c’est logique, une vraie valorisation contractuelle, et d’argent et de longueur du bail, de 23 ans. A condition, on l’a dit plus haut, que les deux clubs s’entendent.