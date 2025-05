OM : Ismaïla Sarr et Iliman Ndiaye parmi les plus grosses plus-values potentielles

Iliman N’Diaye n’a pas su saisir l’occasion de briller avec l’OM qu’il chérit, mais l’attaquant sénégalais s’est bien repris depuis qu’il joue à Everton.

Ce football moderne, mue par une nécessité rapide de résultats, n’a plus le temps d’attendre. Parfois, c’est bien dommage. On se souvient forcément de l’émotion suscité la saison dernière Olympique de Marseille, par le transfert d’Iliman Ndiaye, de retour avec envie dans le club qui l’a formé.

Un été plus tard, le voilà déjà reparti vers l’Angleterre d’où il venait et en même temps que lui, l’ancien milieu du Stade Rennais, Ismaïla Sarr. Ndiaye et Sarr n’ont certes pas convaincus tout au long de leur saison marseillaise, mais peut-être n’ont-ils pas eu non plus assez de temps pour le faire, à en juger l’étude publiée ce mercredi par l’Observatoire du football.

Elle vise à pointer les cent meilleurs plus-values potentielles sur des joueurs récemment acquis. Et devinez quoi ? Ismaïla Sarr et Iliman Ndiaye y sont classés. Le premier, aujourd’hui joueur de Crystal Palace est désormais valorisé 27,1 millions d’euros, pour une plus-value potentielle de 11,1 millions d’euros. Quant à l’autre, parti rejoindre les rangs d’Everton, l’estimation à son sujet est de 33 millions d’euros, ce qui suppose une plus-value possible de 13 millions pour les Toffees.