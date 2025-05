OM : De Zerbi au Bayer Leverkusen, la grosse cote chez les bookmakers

Roberto De Zerbi est bien placé chez les bookmakers, pour prendre la suite de Xabi Alonso au Bayer Leverkusen.

Alors que Xabi Alonso a confirmé son départ du Bayer Leverkusen à l’issue de la saison, les bookmakers s’agitent pour déterminer son successeur. Parmi les prétendants figure Roberto De Zerbi, l’actuel entraîneur de l’Olympique de Marseille, qui vient tout juste de qualifier le club phocéen pour la prochaine Ligue des Champions.

Le champion d’Allemagne de la saison dernière perd son architecte. Xabi Alonso, artisan du premier titre de Bundesliga du Bayer Leverkusen et d’un doublé historique avec la Coupe d’Allemagne lors de la saison 2023-2024, a officialisé ce week-end son départ à la fin de l’exercice en cours. Si l’Espagnol n’a pas encore dévoilé sa future destination, les rumeurs l’envoient avec insistance prendre les rênes du Real Madrid.

Cette annonce déclenche logiquement une course à sa succession, d’autant plus prestigieuse que le technicien laisse derrière lui un club structuré et un effectif compétitif. Les bookmakers ont rapidement établi leurs cotes, proposant un panel varié de candidats potentiels.

Roberto De Zerbi en sérieux outsider des bookmakers

Dans cette course à la succession, c’est l’ancien milieu de terrain espagnol Cesc Fabregas qui fait figure de grand favori avec une cote de 3,50. Son compatriote et ancien coéquipier au FC Barcelone, Xavi Hernandez, pointe à la troisième place (cote de 5,00), devancé par l’actuel entraîneur de Manchester United, Erik Ten Hag, crédité d’une cote de 4,00. Roberto De Zerbi, qui réalise une première saison solide sur le banc marseillais, apparaît non loin en outsider sérieux à la cote de 7,50. Un statut qui témoigne néanmoins de la reconnaissance de son travail sur la scène européenne.

Si l’Italien ne fait pas partie des favoris absolus pour le poste, son profil pourrait séduire les dirigeants allemands. Adepte d’un football offensif, porté sur la possession et le pressing haut, De Zerbi présente des similitudes tactiques avec la philosophie développée par Xabi Alonso à Leverkusen.

Avec un contrat courant jusqu’en 2026 et une Ligue des Champions à préparer, De Zerbi semble avoir toutes les raisons de poursuivre l’aventure phocéenne. Mais dans le football moderne, les projets s’accélèrent et se transforment rapidement. L’intérêt d’un club aussi ambitieux que le Bayer Leverkusen, lui même qualifié pour la prochaine Ligue des champions, serait forcément de nature à au moins faire réfléchir l’intéressé.