OGC Nice ou Benfica. Qui va se qualifier selon les bookmakers ?

L’OGC Nice aura fort à faire pour écarter le Benfica de la Ligue des champions.

À l’approche du 3e tour préliminaire de Ligue des Champions, les opérateurs sportifs estiment que le SL Benfica part largement favori face à l’OGC Nice. Le vainqueur de cette double confrontation décrochera son billet pour les barrages de la plus prestigieuse des compétitions européennes.

Avec une cote de 1,14 pour la qualification du Benfica Lisbonne contre 2,22 pour Nice, l’écart est significatif. Cette différence reflète la confiance des opérateurs dans la capacité de l’équipe portugaise à franchir cet obstacle, malgré un match aller qui se disputera sur la Côte d’Azur le 6 août.

Pour la première manche au stade Allianz Riviera, les cotes révèlent là encore la préférence des bookmakers. Une victoire de Benfica est cotée à 2,02, tandis qu’un succès niçois grimpe à 2,85. Le match nul, souvent fréquent dans ce type de confrontation européenne, affiche une cote de 3,40. Cette hiérarchie suggère que les opérateurs anticipent une entame difficile pour les Aiglons face à une formation lisboète habituée aux joutes continentales et dotée d’un effectif plus expérimenté à ce niveau.

Un match aller déjà compliqué pour l’OGCN

Dans le détail des scores exacts envisagés pour ce match aller, plusieurs scénarios se dessinent. Du côté niçois, une courte victoire 1-0 est cotée à 9,65, tandis qu’un succès plus net 2-0 monterait à 14,50. Un carton 3-0 paraît peu probable aux yeux des bookmakers avec une cote de 35.

Pour le SL Benfica, les scores les plus attendus sont une victoire 0-1 (cote 7,90) ou 1-2 (cote 7,50), révélant l’attente d’un match plutôt serré. Un succès plus large 0-2 est coté à 9,70. Côté partage des points, le 0-0 affiche une cote de 12,50, suggérant qu’un match fermé n’est pas à exclure. Plus offensif, le 1-1 semble plus plausible avec une cote de 5,80, tandis qu’un spectaculaire 2-2 grimpe à 10,80.

Malgré ce statut de favori accordé à Benfica, l’OGC Nice peut compter sur l’avantage de recevoir au match aller. Dans ce type de confrontation européenne, marquer à domicile puis défendre son avance au retour constitue souvent une stratégie payante. Les hommes de Franck Haise devront néanmoins élever leur niveau face à une formation portugaise rompue aux joutes continentales.

Le verdict tombera après le match retour programmé le 12 août au Portugal, où l’expérience européenne de Benfica pourrait faire la différence dans l’ambiance bouillante de l’Estádio da Luz.