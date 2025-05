OGC Nice. Les Aiglons officialisent leur nouvel équipementier

L’OGC Nice va désormais collaborer avec Kappa, sans que l’on ne sache encore pour combien de temps.

Cela se murmurait depuis plusieurs semaines, une information soutenue par la crise structurelle que traverse Le Coq Sportif, l’OGC Nice a confirmé mercredi son partenariat avec Kappa, qui succèdera à la marque de l’Aube, à partir de la saison 2025-2026, dans le cadre d’un accord qualifié d’ambitieux par les deux parties.

Cette association marque un nouveau chapitre pour le club azuréen, qui change une fois encore d’équipementier après seulement deux exercices avec la marque française. Le timing de cette annonce coïncide avec la fin du championnat et la séparation récemment officialisée avec Le Coq Sportif.

Le choix de Kappa s’inscrit dans une démarche marketing ciblée. La marque italienne mise sur les « racines méditerranéennes » communes avec Nice pour développer une identité visuelle raffinée, fusionnant l’héritage du Gym et l’art de vivre de la Côte d’Azur. Cette approche vise à transformer le club en ambassadeur de la French Riviera, capitalisant sur les millions de visiteurs annuels de la région.

Maillots et collections lifestyle promis aux fans des Aiglons

« Notre partenariat avec Kappa se traduira également par une stratégie de lancement de maillots ambitieuse, de collections capsules lifestyle, et de créations exclusives et inattendues pour les mois et les années à venir. Nous sommes convaincus que cette collaboration enthousiasmera l’ensemble de la communauté rouge et noir », précise par communiqué la directrice partenariats de l’OGC Nice, Cynthia Marcou.

Cette signature bouleverse aussi l’échiquier des équipementiers sur la Côte d’Azur. Kappa quitte l’AS Monaco, où Mizuno prendra le relais, pour s’installer à Nice. Un transfert géographique qui illustre la mobilité des marques dans ce secteur concurrentiel. Pour l’OGC Nice, il s’agit d’un énième changement de fournisseur. Après Macron (2016-2023), puis Le Coq Sportif (2023-2025), les Aiglons entament leur quatrième partenariat différent en une décennie.