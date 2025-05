Neymar s’offre cette Ferrari personnalisée à plus de 1M€

Neymar compte une Ferrari de plus dans son garage.

Neymar est de retour sur ses terres, il a rejoint Santos FC qui l’a formé au début de cette année. Et pour accompagner cette nouvelle vie, l’attaquant brésilien vient d’acquérir une Ferrari Purosangue, premier SUV de la prestigieuse marque italienne qui, selon le média local Globo vaut avec toutes les options, l’équivalent de 7,5 millions de reals, soit 1,2 millions d’euros.

Loin d’être un modèle de série, le véhicule choisi par la star auriverde présente une finition sophistiquée « neropurosangue » – un noir profond agrémenté de subtils détails rouge métallique, visibles uniquement sous certaines conditions d’éclairage. Sous le capot, ce SUV de luxe développe une puissance phénoménale de 725 chevaux.

Une Ferrari qui complète son impressionnante collection

L’acquisition de ce bolide ne relève pas d’une simple transaction commerciale. En effet, la Purosangue représente l’un des modèles les plus exclusifs de Ferrari, avec une liste d’attente qui s’étendait sur deux ans lors de son introduction au Brésil en 2023. Le constructeur de Maranello est connu pour sa politique d’achat restrictive, exigeant bien plus que des moyens financiers pour accéder à ses modèles les plus prestigieux.

Cette Ferrari vient compléter une collection où figurent déjà une Porsche 911 GT3 RS évaluée à près de 4 millions de reals et un Rolls-Royce en édition limitée. Le joueur a d’ailleurs partagé sur Instagram une image du tapis de sa nouvelle acquisition. Pendant ce temps, les supporters du Santos attendent avec impatience le retour sur les terrains de leur idole, qui pourrait participer au prochain déplacement de l’équipe à Maceió