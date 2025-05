Neymar se lance dans le commerce des jus de fruits

Une marque qui porte le nom de Pley by Ney.

L’attaquant brésilien Neymar diversifie son portefeuille d’activités commerciales en s’associant avec le groupe Tial, un industriel brésilien spécialisé dans les boissons, pour lancer sa propre gamme de jus de fruits. Cette incursion dans le secteur agroalimentaire est une nouvelle étape dans la stratégie de développement de la marque personnelle du joueur.

Baptisée « Pley by Ney », cette nouvelle ligne de produits s’inscrit dans la catégorie émergente des « Active Lifestyle Drinks », un segment qui cible les consommateurs en quête d’équilibre entre plaisir gustatif et mode de vie actif. La formule, développée par le département recherche de Tial avec la participation directe du joueur, combine jus de fruits, vitamines et eau de coco, sans addition de sucre. « C’est un produit à l’ambiance joyeuse et tropicale. Nous y avons travaillé avec beaucoup d’attention pour créer quelque chose de nouveau, avec une saveur unique et un esprit typiquement brésilien », explique via communiqué l’actuel attaquant de Santos.

La ligne propose trois mélanges de saveurs : « Tropisamba » (orange et acérola), « Mangofunk » (ananas et mangue) et « Greengroove » (raisin vert, citron et guarana). La stratégie marketing cible prioritairement la génération Z, particulièrement connectée à l’univers numérique et sensible à l’image du joueur, sans pour autant négliger un public plus large.

Un lancement sur le marché brésilien mais l’ambition de s’étendre ensuite

Le projet repose sur une collaboration entre plusieurs entités aux rôles bien définis. Tial assure la production et la distribution, tandis que Fun Brands, société basée en Floride qui a conçu le concept, supervise le marketing via Mfield, chargée des actions de positionnement. NR Sports, qui gère la carrière de Neymar, participe activement au projet, tout comme Icon International Inc, principal investisseur qui gère environ 2 milliards de dollars de médias par an aux États-Unis et qui prendra en charge le marketing mondial.

« Neymar Jr est une icône mondiale. Il représente des aspects très marquants de la culture brésilienne comme la créativité, la joie et la résilience », souligne Victor Wanderley, PDG de Tial. « Grâce à la notoriété de Neymar et à l’authenticité brésilienne de notre communication, nous pensons proposer un produit qui parlera directement aux fans et à tous ceux qui s’identifient à son style de vie et aux valeurs du peuple brésilien. »

L’identité de la marque, élaborée par l’agence brésilienne Rebu qui dispose également d’une antenne à New York, joue sur la fusion entre le mot « play » (jouer) et le surnom « Ney », créant ainsi une expression qui évoque le concept d’amusement, d’identité et de « brasilité », éléments constamment associés au joueur sur et en dehors des terrains. Si le lancement initial se concentre sur le marché brésilien, les ambitions du consortium dépassent les frontières nationales. « Nous sommes convaincus que la marque a tout pour devenir une référence sur le marché brésilien dans un premier temps, avec un potentiel global par la suite », affirme Victor Wanderley.