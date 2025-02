Neymar lance une nouvelle marque de compléments alimentaires

Sportif et extra-sportif, Neymar est sur tous les fronts.

L’attaquant brésilien Neymar poursuit sa diversification commerciale. Après son retour au Santos FC et un partenariat avec l’assureur Loovi Seguros, il vient de lancer NEXT10, sa propre marque de compléments alimentaires.

Co-fondateur et ambassadeur de la marque

Le joueur s’associe à son ami entrepreneur André Luiz Rodrigues Fernandez pour développer une gamme de produits comprenant des barres protéinées, de la créatine, des multivitamines pour enfants et des boosters énergétiques. Son image apparaît sur tous les emballages de la marque.

« J’ai toujours cru en l’importance de la nutrition et du soin du corps », déclare Neymar, qui souhaite « aider les athlètes et le grand public à atteindre leurs objectifs de bien-être au quotidien ».

Les produits NEXT10 sont déjà disponibles en pré-commande sur le site officiel de la marque. Cette initiative s’inscrit dans une stratégie de diversification commerciale, qui inclut également un rôle d’ambassadeur pour Loovi Seguros, nouvel assureur automobile partenaire du Santos FC.