Messi. Combien a-t-il gagné depuis qu’il a quitté le PSG ?

Lionel Messi ne regrette pas son départ du PSG.

Il le dit régulièrement, comme pour mieux assumer et appuyer ses propos, Lionel Messi n’a pas vécu le meilleur moment de sa carrière sous le maillot du Paris Saint-Germain. Mais le champion du monde argentin a retrouvé le sourire depuis qu’il a traversé l’Atlantique pour rejoindre la MLS et la franchise Inter Miami. C’est le 16 juillet 2023 qu’il s’est engagé sur un contrat de deux ans et demi, à terme de cette année civile 2025.

Ce samedi 19 avril 2025, voilà donc 643 jours que Lionel Messi et sa famille ont pris leurs quartiers en Floride. Pour recruter l’homme aux huit trophées du Ballon d’or, toute la Ligue nord-américaine s’est pliée en quatre. Son salaire est moindre à ce qu’il était avec le Paris Saint-Germain (3,375 millions d’euros par mois), mais il n’en est pas moins devenu, le footballeur le mieux payé de toute l’histoire de la MLS.

Le joueur le mieux payé de l’histoire de la MLS

Entre part fixe du salaire et compensations, il gagné 20 446 667 dollars annuels (17 950 074 euros) avec l’Inter Miami. S’y ajoutent des revenus commerciaux, liés aux accords commerciaux de la Major League Soccer avec ses sponsors les plus premiums, particulièrement Adidas (équipementier des clubs de la Ligue et soutien personnel de Messi), ainsi que le diffuseur Appel TV. A l’addition de tous les postes de rémunération, son contrat lui rapporte une soixantaine de millions de dollars par an (52,67 M€).

Au quotidien, cela représente donc une équivalent de 145 000 euros au bénéfice de La Pulga. Rapporté au temps passé aux Etats-Unis depuis la signature du contrat, Messi cumule ce jour, près de 93 millions d’euros, rien qu’en salaires, primes et droits à l’image. Sachant que s’y ajoutent encore les commanditaires qui lui sont individuellement associés.

Selon les estimations de Forbes, il rapportent 75 millions de dollars en plus par an. Soit 135 millions de dollars, ou l’équivalence en euros de 325 000 par jour, qui s’élèvent donc à presque 210 millions d’euros, sur la seule période passée en MLS.