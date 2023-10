Newcastle – PSG, 4e audience à près de 2M sur Canal+

Moins pour le PSG sur le terrain que Canal+ le diffuseur, la soirée de Ligue des champions fut bonne sur les audiences à la TV.

A affiche de gala, audience à la hauteur. Hier mercredi soir, le PSG était en déplacement à Newcastle pour le compte de la 2e journée de la Ligue des champions. Les hommes de Luis Enrique se sont lourdement inclinés (4-1) sur le terrain, mais pour Canal+, le diffuseur du match (des droits que le groupe sous-licencie également à RMC), l’événement fut profitable.

1,75 M de téléspectateurs devant Newcastle – PSG sur Canal +

Près de 1,75 millions de téléspectateurs ont suivi cette rencontre diffusée en premie time. Pour une part d’audience de près de 9% sur la case horaire et 6,7% sur la cible FRDA-50. C’est la quatrième meilleure audience de la soirée de mercredi à la TV après France 2 en tête, avec son téléfilm « Petit ange » (3,3 M), TF1 qui suit à presque 2,5 millions pour la série « Good doctor » et M6 et l’émission, Le meilleur pâtissier, à 1,8 millions.

Déjà un succès d’audience la veille pour RC Lens – Arsenal

La veille déjà le groupe Canal+ avait bien profité de l’affiche entre le RC Lens et Arsenal. Diffusée sur la plus confidentielle chaîne Canal + Foot, elle avait réuni 1,24 millions de téléspectateurs pour voir les Sang et Or, joueurs et public communier ensemble au terme d’un match superbe, remporté 2-1 par les locaux.