Mbappé, Rabiot, Barcola... au casting de la nouvelle publicité de Volkswagen

Mbappé au centre de la nouvelle campagne de Volkswagen avec les Bleus.

Dans sa dernière campagne publicitaire, Volkswagen invite les stars de l’équipe de France à sortir des sentiers battus de la communication marketing. La marque automobile a choisi de plonger les joueurs dans un univers décalé et authentique. Le film, conçu par Sportfive et réalisé par Lucas Bacle, reconstitue les codes de Clairefontaine, lieu mythique de la sélection nationale.

Plusieurs joueurs des Bleus de Deschamps sont au casting de ce film promotionnel : Mbappé, Rabiot, Barcola, mais aussi Konaté, Pavard, Maignan, Camavinga et d’autres tiennent des rôles plus ou moins marqués. Le film est diffusé depuis ce dimanche 11 et jusqu’au 31 mai sur les principales chaînes de télévision françaises : TF1, France Télévisions, M6 et BeIN Sports. Une campagne digitale viendra amplifier le dispositif.

Ce projet s’inscrit dans la continuité du partenariat entre Volkswagen et la Fédération Française de Football. C’est un partenariat ancien, entamé à l’occasion du Mondial 2014 et régulièrement reconduit depuis.