Le Stade Rennais dévoile son nouveau maillot domicile 2025-2026

Le Stade Rennais est le premier club de Ligue 1 à dévoiler son maillot 2025-2026.

Le Stade Rennais a présenté ce vendredi son nouveau maillot domicile pour la saison 2025-2026. Fidèle à la tradition du club breton, cette nouvelle tunique conserve les emblématiques couleurs rouge et noir, tout en proposant quelques évolutions esthétiques intéressantes signées Puma. Pour le divulguer, le club rennais a opté pour une campagne de lancement originale en organisant une sortie cycliste avec des proches du club, tous vêtus de la nouvelle tenue.

Le nouveau maillot domicile se caractérise par un corps rouge traditionnel, associé à des manches raglan noires et un col de même couleur. Puma a choisi une approche épurée et intemporelle, rehaussée par de finitions rouge et blanc sur les poignets. La tenue sera complétée par un short et des chaussettes noires, respectant ainsi les codes chromatiques historiques du Stade Rennais.

Déjà disponible à la vente ce vendredi

Les supporters ne devraient pas attendre longtemps pour voir leur équipe arborer cette nouvelle tunique en match officiel. Les joueurs rennais pourraient étrenner ce maillot dès ce samedi, lors de la 33e journée de Ligue 1, à l’occasion de la réception de l’OGC Nice au Roazhon Park. Ce match contre les Aiglons représentera l’avant-dernière rencontre à domicile de la saison, offrant ainsi aux Rouge et Noir de le révéler en condition réelle aux supporters présents dans les tribunes.

Ce nouveau maillot est dès à présent disponible dans les espaces digitaux et physiques du club breton.