FC Lorient. Clin d’oeil au port de pêche, le maillot extérieur 2025-26 dévoilé

A dominante de blanc le nouveau maillot extérieur du FC Lorient.

Le promu FC Lorient dévoile ce vendredi 1er août sa nouvelle tenue extérieure pour la saison 2025-2026, rendant hommage aux origines maritimes du club et au port de pêche de Keroman. Cette tunique blanche s’inspire directement de l’histoire centenaire des Merlus. Elle arbore une base blanche rehaussée de liserés jaunes et bleus.

Ces couleurs font directement référence aux bacs utilisés par les pêcheurs du port de Lorient, visibles sur les bateaux en mer, empilés sur les quais ou transportés sur les tapis de la criée au petit matin. L’ensemble se compose d’un maillot blanc, d’un short blanc et de chaussettes blanches ornées de bandes jaunes et bleues, reprenant la même gamme chromatique.

Les éléments historiques du club y sont visibles

Cette création fait écho aux origines du FC Lorient, né en 1925 sous le nom de « Marée Sportive » sous l’impulsion de Caroline Cuissard, avant de devenir le FC Lorient l’année suivante. Le club a souhaité rendre hommage aux travailleurs du port de pêche de Keroman, passés et présents. Pour la présentation de ce maillot, le club a mis en avant Julian, pêcheur lorientais et patron du fileyeur L’Atout II. Il a repris les rênes de ce bateau familial il y a quelques années, succédant à son père et illustrant la dimension transgénérationnelle du port de pêche lorientais.

Plusieurs éléments rappellent l’histoire du club : le logo de la « Marée Sportive » figure à l’intérieur du col, tandis que le logo du centenaire du FC Lorient est apposé au bas du maillot, comme sur les autres tenues de la saison.