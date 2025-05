Manchester United – Tottenham. Qui va gagner la Ligue Europa selon les bookmakers ?

C’est jour de finale en Ligue Europa.

La grande finale de la Ligue Europa entre Manchester United et Tottenham s’annonce comme un duel 100% anglais palpitant ce mercredi soir. Les deux géants de Premier League s’affronteront pour décrocher ce prestigieux trophée européen. Mais que nous disent les cotes des bookmakers sur le dénouement de cette rencontre ?

D’après les opérateurs sportifs, Manchester United part légèrement favori dans cette finale, avec une cote de 2,37 représentant une probabilité implicite de victoire de 42%. Les Red Devils semblent ainsi avoir un avantage psychologique sur leurs compatriotes londoniens. Tottenham n’est cependant pas largement distancé avec une cote de 3,02, soit 33% de chances de l’emporter selon les bookmakers. Le match nul après 90 minutes est coté à 3,28, reflétant la possibilité d’une rencontre très serrée qui pourrait se décider en prolongations ou aux tirs au but.

Dans le détail des scores exacts, les opérateurs semblent anticiper un match plutôt fermé avec peu de buts. Le match nul 1-1 apparaît comme le résultat le plus probable avec une cote de 5,20. Viennent ensuite une courte victoire de Manchester United (1-2) cotée à 7,45 et un succès de Tottenham par le plus petit des écarts (1-0) à 9,35. Une victoire 2-0 des Spurs est proposée à 12,20, tandis qu’un 3-0 en leur faveur grimpe à 29,00, suggérant un scénario beaucoup moins probable. Côté mancunien, le 0-1 est coté à 8,05 et le 0-2 à 9,10.

Manchester United légèrement favori avec Bruno Fernandes

Au rayon des buteurs potentiels, c’est Bruno Fernandes qui est considéré comme la menace offensive la plus sérieuse. Le milieu offensif portugais de Manchester United possède la cote la plus basse (3,15) pour inscrire un but durant la rencontre. Le jeune attaquant danois Rasmus Hojlund (3,45) et la pépite Chido Obi-Martin (3,65) sont également vus comme des buteurs potentiels dans cette finale.. Pour Tottenham, c’est le duo d’attaquants Dominic Solanke (3,45) et Richarlison (3,55) qui est attendu pour faire trembler les filets adverses. Brennan Johnson complète le trio offensif des Spurs avec une cote de 3,95 pour marquer.

Si Manchester United semble légèrement favori, les faibles écarts entre les cotes témoignent d’une finale très ouverte où tout reste possible. Les bookmakers anticipent un match serré, potentiellement pauvre en buts, où les individualités comme Bruno Fernandes, Richarlison ou Solanke pourraient faire la différence.