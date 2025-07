Les chiffres fous de la restauration sur le Tour de France 2025

D’un côté, Laurent Hetet, s’assure pour Sodexo d’une logistique sans faille au service des visiteurs du Tour de France, de l’autre Anaïs Pache (à droite), veille à redistribuer via la fondation Stop Hunger, les produits non consommés à des associations.

C’est une mécanique bien huilée par la triple décennie de présence continue (34 ans précisément), sur le Tour de France. De l’élaboration des menus à leur production pour les convives, en passant par la livraison des produits et leur distribution, le groupe Sodexo joue chaque année une partition qu’il faut sans fausse note, tant les enjeux qui lui incombent sont élevés.

Chaque jour, la centaine de collaborateurs dédiée à la seule course cycliste estivale doit nourrir des milliers de convives, entre le village étape le matin, les relais au déjeuner du midi et les VIP des hospitalités à l’arrivée. Qui dit « quantités industrielles » – une expression pour une fois qui n’est pas galvaudée -, dit aussi gâchis potentiel de produits non consommés. Sodexo est alerte sur la question et cette année, la multinationale de feu Pierre Bellion a décidé d’aller plus loin sur le sujet par le truchement de Stop Hunger, la fondation qu’elle a créé, pour redistribuer les denrées qui peuvent l’être à des réseaux solidaires, comme les Restos du Coeur.

Responsable de l’événementiel de Sodexo, Laurent Hetet nous livre les secrets derrière le quotidien de la marque sur le Tour de France. Du centre névralgique de Gisors, d’où s’acheminent les produits dans un timing d’horlogerie suisse, pour ne pas trahir la chaîne des limites de la consommation, jusqu’au service des invités du Tour de France, voilà ci-dessous le résumé de l’énorme défi à relever en quelques chiffres éloquents.

Le Tour de France 2025 en six chiffres marquants

1,5 à 2 : Comme l’équivalent journalier de tonnes de nourriture consommées

100 : Plus ou moins le nombre de collaborateurs mobilisés tous les jours. Dont une grosse quarantaine le matin sur le village départ, de quinze à vingt en points relais sur les étapes et un peu plus d’un trentaine à l’arrivée des étapes.

4 800 : Le nombre de repas servis quotidiennement. A raison de 19 étapes cela fait presque 100 000 repas sur les trois semaines de la course.

15 000 : Le nombre de prestations sur la seule étape finale à l’arrivée du Tour sur les Champs Elysées.

300 000 : C’est le nombre de litres d’eau, à raison de 250 palettes et 1 200 litres par palette. L’eau est le plus gros consommable de l’activité de Sodexo sur le Tour de France

23 000 000 000 : En euros, le chiffre d’affaires du groupe Sodexo, mais les revenus générés par le seul Tour de France demeurent secrets.