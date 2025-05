Les (énormes) affluences de la 34e et dernière journée de Ligue 1

Malgré un Chaudron plein jusqu’à la gueule, l’ASSE n’a pas réussi à tenir son maintien en Ligue 1.

C’est clairement ce qui s’appelle finir en apothéose. Et ce n’est pas galvaudé de le dire. Comment d’ailleurs qualifier autrement que cette 34e et dernière journée de la Ligue 1, au niveau des affluences dans les stades ? Car selon les données rapportées par L’Equipe, quelques 367 633 spectateurs cumulés sont venus assister à cette soirée « multiplex » du samedi.

Plus de 40 000 spectateurs par match, du jamais vu ?

Cela équivaut à une moyenne par match à 40 848 en tribunes. Plus de 40 000, alors qu’il n’y a que quatre stades en France, hormis le Stade de France de Saint-Denis, qui ont cette capacité d’accueil. Evidemment, les quatre clubs concernés – l’Olympique de Marseille, l’Olympique Lyonnais, le LOSC Lille et le Paris SG – recevaient. Et évidemment tous ont fait le plein.

Encore une saisons aux affluences records en Ligue 1

Eux, mais les autres aussi, ce qui donnent à cette journée ce niveau, rarement atteint pour ne pas dire probablement jamais vu. Et encore, si le stade de La Meinau du RC Strasbourg n’était pas en travaux de rénovation, la moyenne aurait-elle été supérieure. Au bilan, cela porte à 27 945 la moyenne sur l’ensemble de la saison 2024-2025, d’après les estimations de L’Equipe, contre 26 943 la précédente, elle même déjà record. La Ligue de football professionnel devrait prochainement communiquer sur les chiffres officiels des dix mois écoulés.

Les affluences de la 34e et dernière journée de Ligue 1

Marseille – Rennes = 57 274

Lyon – Angers = 56 517

Paris-SG – Auxerre = 47 000

Lille – Reims = 45 599

Saint-Étienne – Toulouse…..38 725

Lens – Monaco = 38 160

Nantes – Montpellier = 34 780

Nice – Brest = 30 298

Strasbourg – Le Havre = 19 280